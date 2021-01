Frp: – Hensynsløst kort varsel

– Frp reagerer på at regjeringen gir så hensynsløst kort varsel til studenter, sier Bruun-Gundersen.

– I kveld er mange av dem på vei til studiestedet, og igjen er det studentene som må ta støyten for at tiltak iverksettes i siste liten. Regjeringen burde gitt denne beskjeden tidligere, slik at både studenter og foreldre fikk muligheten til å planlegge, sier hun.

Regjeringen anbefalte i helgen digital undervisning fram til 18. januar ved høyskoler og universiteter.

– Målet med å forskyve den fysiske oppstarten er å dempe smittetrykket. Det betyr at de som ønsker og har anledning kan bli igjen der de har vært gjennom juleferien og unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Beslutningen om å vente med fysisk undervisning ved universiteter, høyskoler og fagskoler ble ifølge Dagbladet tatt av regjeringen lørdag.

Ap etterlyser ny krisehjelp



De nye smitteverntiltakene må følges opp med økonomiske tiltak, krever Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland.

– Dette er en situasjon som viser at smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd, sier Aasland til NTB.

Han viser til at utesteder, restauranter og hoteller vil bli hardt rammet av tiltakene regjeringen nå innfører for å slå ned coronasmitten. Den nye tiltakspakken inkluderer blant annet en nasjonal skjenkestopp og nye begrensninger på arrangementer.

– Det burde vært en løsning på plass nå som ga økonomisk trygghet for det næringslivet som rammes ytterligere, sier Aasland.

Han etterlyser spesielt en utvidet kompensasjonsordning. Den gjeldende ordningen dekker kun faste, uunngåelige utgifter.

Arbeiderpartiets forslag har vært en ordning som også gir delvis kompensasjon for omsetningssvikt.

Virke: – Regjeringen må sikre målrettede tiltak



Med behov for nye smitteverntiltak er det viktig at regjeringen også er i forkant med tiltakene som sikrer arbeidsplassene, mener hovedorganisasjonen Virke.

– Vi må være trygge på at kompensasjonsordningen er på plass fra 18. januar, og at regjeringen vurderer de tiltak som er nødvendig for å komme gjennom dette til befolkningen er vaksinert, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en kommentar.

Den nye tiltakspakken inkluderer blant annet en nasjonal skjenkestopp, som vil gå utover serveringsbransjen.

– Her jobber det mange unge mennesker som nå går en usikker fremtid i møte. Regjeringen må sikre at det til enhver tid er målrettede tiltak for en bransje som sliter, sier Kristensen.