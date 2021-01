Hareide: – Det er veldig mye av 2018 jeg ville ha gjort annerledes

– Det er veldig mye av 2018 jeg ville ha gjort annerledes. Det handler om prosessene, for vi var ikke godt nok forberedt. Det er klart at det var opphetet. Vi var under et enormt press, og det preget oss, men jeg opplevde likevel at vi ville hverandre vel , sier Knut Arild Hareide til avisa Dagen.

Sviende nederlag etter Ap-flørt



Høsten 2018 hadde KrF et opprivende retningsvalg. Daværende leder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet mot venstre og søke samarbeid med Arbeiderpartiet, mens daværende nestleder Kjell Ingolf Ropstad ville ta partiet mot høyre.

Det endte med at Ropstads side vant, og partiet gikk inn i regjering med Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.

Da KrF gikk inn i regjering, trakk Hareide seg som partileder, og Ropstad tok over.

Hareide sier at han har tenkt på om valgene i 2018 har gjort Ropstads arbeid som partileder fram mot høstens stortingsvalg mer krevende.

– Partiet ikke tjent med en så synlig diskusjon

Også Ropstad mener at ting kunne ha blitt gjort på en annen måte i 2018.

– Det er ting jeg av og til tenker på som jeg burde ha gjort annerledes, og jeg lærte veldig mye gjennom den prosessen, sier han.

Ropstad tviler samtidig på at det vil komme noen ny retningsstrid med det første.

– En lærdom fra 2018 var at partiet ikke er tjent med en så synlig diskusjon. Vi sitter nå i et høyre-sentrum-samarbeid, og jeg tviler på at det er noen diskusjon rundt det nå, sier han.