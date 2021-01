Sanners advarsel for 2021: – Vi står fortsatt midt i krisen

– Da jeg overtok som finansminister, var sysselsettingen på vei opp. Ledigheten var lav og nedadgående. Veksten var god, sier finansminister Jan Tore Sanner til NTB.

Han hadde knapt to måneder bak seg i finansministerstolen da Norge ble stengt ned. Siden har nærmest alt handlet om å sørge for at norsk økonomi kommer seg gjennom pandemikrisen.

– Det er rart å ha vært finansminister i ett år og føle at man har vært det i flere år. Jeg har lagt fram sju krisepakker, i tillegg til budsjettene, konstaterer Høyre-veteranen.

Best i klassen – nesten

Sanner kan nå feire en viktig delseier. Bare to land i Europa har et mindre fall i økonomien enn Norge i 2020, nemlig Litauen og Tyrkia, ifølge en fersk OECD-rapport.

Men selv om Statistisk sentralbyrå anslår en vekst på 3,7 prosent i 2021, slår Sanner fast at vi fortsatt står midt i krisen. Fallet i 2020 vil kunne hentes inn i løpet av 2021, men vi vil fortsatt ligge lavere enn vi ville gjort uten pandemien, konstaterer han.

– Det betyr at pandemien kommer til å prege norsk økonomi i flere år fremover. Vi kan ikke si at nå er det over, på ingen måte, sier Sanner.

– Når jeg likevel kan si at jeg er optimistisk, er det fordi vi har klart å holde kontroll på smitten, at vi har klart å holde aktiviteten oppe, selv om mange bransjer og bedrifter er hardt rammet.

Sanner mener nøkkelen har vært at Norge har prioritert helse først. De landene som har prioritert å slå ned smitten, har også raskest klart å få opp aktiviteten i økonomien.

Urolig for 2021

Håpet for 2021 er at massevaksinering etter hvert skal knekke pandemien. Prognosen er at det vil gi kraftig økonomisk vekst og en forbruksfest, ettersom nordmenn flest har mye penger å bruke når samfunnet gjenåpnes.

Finansministeren maner likevel til forsiktighet og trekker opp tre hovedbekymringer:

* At ledigheten biter seg fast. I desember er det registrert 193.300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

* En konkursbølge blant bedrifter som hadde en svak posisjon inn i 2020, har tatt opp store lån og nå skal betale tilbake utsatte skatter og avgifter. Noen bransjer kan oppleve at markedet er forsvunnet.

* Ungdommer som har betalt en høy pris under pandemien, med mye isolasjon, hjemmeskole og digital studietid alene hjemme på hybelen.

Sanner viser til at uendelig mange lærere og frivillige har strukket seg mye lenger enn man kunne forvente.

– Likevel sitter jeg med en klump i magen ved inngangen til 2021, fordi vi vet at mange unge har betalt en høy pris.

Mer krisehjelp

I år har regjeringen brukt 130 ekstra oljemilliarder på krisehåndteringen. Neste år er det satt av 40 milliarder kroner til midlertidige coronatiltak, på toppen av et budsjett som er skrudd inn mot å skape aktivitet i økonomien.

Og det vil komme mer, garanterer Sanner – han vet ennå bare ikke nøyaktig hvor mye. Uforutsigbarheten i pandemien gjør at regjeringen planlegger for ulike scenarioer fra 1. mars, når dagens brede kompensasjonsordning utløper.

Sanner understreker at kompensasjonstiltak bør brukes i en situasjon hvor strenge smitteverntiltak fører til nedstenging av økonomien.

– Men når vi begynner å lette på smitteverntiltakene, er det andre typer tiltak som er riktig og viktig. Da er det aktivitet som skal stimuleres, sier han.