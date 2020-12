Israel advarer mot retur til atomavtalen med Iran

I uttalelsen varsles det om at avtalen har et dårlig fundament og at den «ga Iran en motorvei av gull for å bygge kritisk infrastruktur for et helt arsenal av atombomber.»

– Israel er utvetydig på at det ikke under noen omstendigheter bør bli en retur til den dårlige avtalen, heter det i uttalelsen.

Advarselen kommer under en måned før Joe Biden tar over som president etter Donald Trump i USA. Det var Trump som trakk USA ut av avtalen i 2018.

Enkelt europeiske myndigheter har, etter forsonende signaler fra Biden, uttrykt håp om å blåse nytt liv i avtalen fra 2015.

Avtalen er ment å forhindre at Iran samler inn uran som kan brukes til atomvåpen. Til gjengjeld lovet stormaktene å oppheve sanksjoner mot landet.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har derimot Iran langt mer uran enn det avtalen tillater.