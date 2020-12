Biden advarer om konsekvenser hvis Trump blokkerer coronakrisepakken

Krisepakken, som er vedtatt av Kongressen, gir blant annet alle amerikanere en krisesjekk på 600 dollar.

Trump sådde tvil om den etterlengtede pakken da han krevde at beløpet skal mer enn tredobles.

– Denne ansvarsløsheten har ødeleggende konsekvenser, sier Biden i en uttalelse.

Krisenpakken skal være verdt 900 milliarder dollar.

– Livbøyen de trenger



Han viser til at statlig støtte vil utløpe om bare noen dager, og at millioner av amerikanere kan bli tvunget fra hjemmene sine.

– En utsettelse betyr at flere småbedrifter ikke vil overleve denne mørke vinteren fordi de mangler tilgang på den livbøyen de trenger. Det blir ytterligere utsettelser for amerikanere i å få de direkte utbetalingene de fortjener for å takle den økonomiske ødeleggelsen covid-19 har skapt, sier Biden.

Demokratene i Kongressen har på sin side sagt at de er klare til å imøtegå kravet om høyere støtte.

Vil påvirke millioner



Trump gikk mot flertallsleder i Senatet Mitch McConnell da han angrep krisepakken. McConnell har avvist å gjøre krisepakken større enn den som er forhandlet fram.

Ytterligere forsinkelser kan føre med seg alvorlige konsekvenser for millioner av amerikanere og amerikanske forretninger som sliter på grunn av tiltakene. I tillegg vil det heller ikke komme ekstra støtte til vaksinedistribusjon.

Fordi Kongressen har knyttet krisepakken til en generell finansiering av staten, kan det føre til en nedstenging av statsapparatet 29. desember.