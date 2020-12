Regjeringspartiene og Frp enige om 250 millioner ekstra til kommunene

De fire partiene ble onsdag enige om salderingen av 2020-budsjettet. Pengene kan brukes til å gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien.

– Vi skal ha et næringsliv etter pandemien. Derfor er jeg glad for at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF med disse pengene kan bidra til å trygge jobber i denne krevende tiden, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) i en pressemelding.

Frps finanspolitiker Hans Andreas Limi viser til at partiet nå sikrer raskere utbetaling av penger til bedrifter som sliter og trenger akutt hjelp i påvente av den brede kompensasjonsordningen.

– Det er selvfølgelig fullt mulig for kommunene i tillegg å bidra med egne midler for å hjelpe bedriftene, sier han.

Totalt er det lagt opp til at 53 ulike kommuner får nyte godt av midlene. For fordelingen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig arbeidsledighet på 3,9 prosent.

Oversikten viser at Oslo kommune stikker av med rundt en tredel av midlene, 78,5 millioner kroner. I Oslo er 5,8 prosent av arbeidsstyrken – nesten 23.000 personer – registrert som helt ledige.

Bergen får 32 millioner, Stavanger 16 og Drammen 11 millioner kroner.