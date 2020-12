Valgforsker mener Oslo-konflikten i Frp kan skade partiet

– Dette er alvorlig for Frp, i et veldig vanskelig valgdistrikt også. Oslo er en stor kommune og stort fylke med mange potensielle velgere, hvor de nå får en intern strid i partiet , sier han til Avisa Oslo.

Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo ble tirsdag kveld ekskludert fra partiet, og fylkeslaget er satt under administrasjon.

Aardal peker på at det er ganske dramatisk for et parti å legge ned et lokallag, særlig i Norges største by. Han mener det kan skade oppslutningen, og spør seg om flere vil følge etter den tidligere fylkeslederen ut av partiet.

– Dette kommer trolig til å føre til en avskalling av andre i partiet. Ugland Jacobsen har ikke stått alene, sier Aardal til avisa.