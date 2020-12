Hordaland Venstre splittet i valget mellom Rotevatn og Breivik

En av de åtte kandidatene i komiteen stemte avholdende om hvem som skal være toppkandidat i stortingsvalget neste år, skriver partiet på sine nettsider.

– Komiteen er delt synet på hvem av Terje Breivik og Sveinung Rotevatn som skal være vår kandidat, og det er tatt ut dissens, sier leder i nominasjonskomiteen Synnøve Handeland.

Det ligger altså an til en kamp mellom de to profilerte politikerne på nominasjonsmøtet for Hordaland valgkrets helgen 13.–14. februar.

I dag er det Terje Breivik som er valgt inn på Stortinget for Venstre i Hordaland, i det som er hans andre periode. Breivik var inntil september også nestleder i partiet, men ble da erstattet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, som nå også ønsker å ta stortingsplassen Breivik har hatt.

Rotevatn har toppet listen til Venstre i Sogn og Fjordane ved de to siste Stortingsvalgene. I 2013 ble han valgt inn på et utjevningsmandat, mens han ikke kom inn 2017.

Alfred Bjørlo er allerede innstilt på topp på listen til Sogn og Fjordane av nominasjonskomiteen, og dette avgjøres også den andre helgen i februar.

En samlet nominasjonskomité i Hordaland ønsker ungdomskandidat og leder i Bergen Venstre, Ane Breivik, som 2.-kandidat i Hordaland, og kommunestyrerepresentant på Stord, Geir Angeltveit, på tredjeplass på listen.

Selv om Hordaland og Sogn og Fjordane har slått seg sammen til Vestland fylke, er det nye storfylket fortsatt delt inn i to valgkretser til stortingsvalget.