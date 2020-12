Britene klargjør marinen for brexit uten avtale

Fire britiske marinefartøy er satt i beredskap og har fått ordre om å stanse trålere fra EU-land dersom de forsøker å ta seg inn i britisk fiskerisone etter forhandlingene med Brussel eventuelt har brutt sammen.

Beslutningen vekker minner om britenes såkalte torskekrig med Island om fiskerettigheter i Nordatlanteren på 1960- og 70-tallet.

Statsminister Boris Johnson sier at forhandlingene med EU med stor grad av sannsynlighet vil bli resultatløse, og at Storbritannia vil forlate EU uten at det foreligger en avtale.