Tallknuser: Sentrum har vært usynlige på målingene i november og desember

– De fikk mellom 0,0 og 0,2 prosentpoeng på de fleste målingene i både november og desember, som betyr at en eller to av tusen respondenter har sagt at de vil stemme på dem. Dette kan selvfølgelig endre seg utover våren, sier Johan Giertsen, som analyserer meningsmålinger på nettstedet Poll of polls, til Dagen.

Det var 29. september at Geir Lippestad lanserte det nye partiet. Det har sikret seg over 6.000 underskrifter og innfrir kravet for å bli registrert som politisk parti.

Valgforsker Johannes Bergh er tydelig på at veien til Stortinget fortsatt er lang, men roser Sentrum for organisasjonsbyggingen så langt.

– Det er imponerende at de har lyktes med å etablere ni av elleve fylkeslag. Det står det respekt av, for da er man representert i store deler av landet. Det er så absolutt et tegn på at partiet fyller et behov folk har, sier Bergh til avisen.