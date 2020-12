Høie varsler nye regler for karantenehotell

– Vi har hele tiden sagt at vi er kontinuerlig åpen for å justere reglene knyttet til karantenehotell. Vi jobber nå med ytterligere justeringer av de reglene, sa Høie i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Vi vil komme med justering av reglene for karantene ganske raskt, varslet han.

Ordningen med karantenehotell skaper forvirring og frustrasjon og ble innført for raskt, mener Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen.

– Mange forstår ikke hva som er den reelle forskjellen med hvor man sitter i karantene, så lenge man ikke er i kontakt med andre, sa hun.

Stortingsrepresentanten fremholdt også at skillet mellom et leid og et eid hus ikke er smittevernfaglig begrunnet.

Høie bekreftet at regjeringen «jobber med» forskjellen på eie og leie. Men han hadde også en advarsel:

– Det å komme til Norge på besøk og bo hjemme hos noen andre, vil ikke være et egne karantenested, sa han.

– De færreste av oss har hus som gjør at vi kan tilby folk på besøk en mulighet til å bo med å holde god avstand i ti dager.