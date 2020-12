Ketil Solvik-Olsen trekker seg som toppkandidat for Rogaland Frp

Solvik-Olsen (48) trekker seg av familiære årsaker, skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen kommer før nominasjonsmøtet i Rogaland Frp lørdag.

– Det viktigste er at familien fungerer. Da må det bli sånn denne gangen. Dette har ingenting å gjøre med partiet, politikk eller posisjoner. Det handler utelukkende om familiære hensyn, sier Solvik-Olsen til avisen.

Frp-politikeren sier han vil fortsette i sentralstyret og åpner for å bli nestleder igjen på landsmøtet til våren dersom partiet ønsker det.

– Trist

Partileder Siv Jensen sier hun har forståelse for beslutningen.

– Det er trist at Ketil ikke ønsker å stille til førsteplassen på stortingslisten vår i Rogaland. Ketil er familiekjær, og det er jeg også. Dermed har jeg har ingen problemer med å forstå at dette har vært en veldig vanskelig avveining for ham, skriver hun i en sms til NTB.

– Samtidig stiller Ketil seg til disposisjon for partiet. Han er på ingen måte tapt for politikken eller for Rogaland. Han trenger nå å bruke litt mer tid med familien, det må vi respektere, konstaterer Siv Jensen.

Ketil Solvik-Olsen har i en årrekke vært en av Frps mest sentrale profiler. Han var fra 2013 til 2019 andre nestleder i partiet, og fra 2013 til 2018 var han samferdselsminister i Erna Solbergs regjering.

I 2018 sa han fra seg statsrådsposten for å flytte med familien til USA, men han har nå returnert til Norge.

Lang fartstid

Solvik-Olsens beskjed innebærer at Roy Steffensen, som i dag er leder av utdanningskomiteen på Stortinget, foreslås på topp på Rogaland Frps liste foran stortingsvalget. Han etterfølges av Terje Halleland.

Steffensen synes Solvik-Olsens beskjed er trist og viser til at han har en «enorm posisjon» i Rogaland.

– Men jeg er samtidig glad for at han er tydelig på at han vil stå på listen, drive valgkamp, fortsette i sentralstyret og via den rollen delta i gruppemøtene hver uke, sier Steffensen til NTB.

Frp har i dag tre stortingsrepresentanter fra Rogaland. Solveig Horne (51), som var førstekandidat i 2017, stiller ikke til gjenvalg.