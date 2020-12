Den svenske regjeringen vil ha coronalov

– Den svenske lovgivingen er ikke skrevet for å begrense covid-19, sier Lind til Aftonbladet.

Hun viser til at coronasmitten sprer seg når noen som er smittet nyser, hoster, snakker eller puster.

– Vi er nødt til å begrense trengselen, men vi savner en lov for det. Derfor trenger vi en covid-19-lov, sier Lind.

Regjeringen legger fram et utkast og vil ta imot forslag og innspill fram til 23. desember. Tanken er at loven skal gi utvidede fullmakter og muligheter for å innføre tiltak.