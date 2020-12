Medier: Biden vil ha Lloyd Austin som Pentagon-sjef

I tillegg til Politico skriver også New York Times , CNN og nyhetsbyrået AP at Austin har blitt tilbudt jobben.

Michèle Flournoy, som var viseutenriksminister under president Barack Obamas, har lenge blitt sett på som favoritt til stillingen.

Flournoy er kjent for å stå visepresident Kamala Harris nær og har høstet kritikk for sine tette bånd til USAs våpenindustri. Ifølge Politico har imidlertid Biden vært under press til å nominere en svart person som forsvarsminister.

De siste dagene har Austin, som har ledet U.S. Central Command, fremstått som en av de mest egnede kandidatene, ifølge Politicos kilder, selv om Biden også skal ha vurdert tidligere sikkerhetsminister Jeh Johnson til vervet.

Johnson har imidlertid blitt kritisert for å ha utvidet bruken av internering og rask utsendelse av personer da han var i Obama-administrasjonen, og for å ha godkjent hundrevis av droneangrep som rammet sivile mål. Det har derfor ført til at Austin er den foretrukne kandidaten, ifølge Politicos kilder.

Lang fartstid

Austin var i militæret fra 1975 og fram til han gikk av med pensjon i 2016. Biden har kjent ham minst siden han ledet amerikanske og allierte styrker i Irak da Biden var visepresident. 67 år gamle Austin har også vært stasjonert i Afghanistan.

Den lange fartstiden kan føre til motstand i Kongressen og fra noen i forsvarsmiljøet, som er tilhengere av tydelige grenser mellom sivilt og militært lederskap i Pentagon.

AP skriver at han er kjent for sitt sterke lederskap, sin integritet og et skarpt sinn. Han vil være en utypisk forsvarsminister, ikke bare fordi han tilbrakte yrkeslivet i militæret, men også fordi han har holdt seg tilbake fra offentlighetens søkelys. Selv om han har vitnet i Kongressen, har han sjeldent gitt intervjuer og han har avvist å snakke offentlig om militæroperasjoner.

Må gis fritak

Mange tidligere forsvarsministre har imidlertid vært i militæret, men kun to av dem – George C. Marshall og Jim Mattis – kom fra en karriere i forsvaret. Marshall tjenestegjorde også som utenriksminister.

For å bli godkjent, må Kongressen gi Austin fritak fra kravet om at tidligere militærpersonell må ha levd som sivile i minst sju år før de kan bli forsvarsminister.

Fritaket har kun blitt gitt to ganger, sist da Mattis ble utnevnt som president Donald Trumps første forsvarsminister. Hans tid i Trump-administrasjonen blir av noen sett på som bevis for at nylig pensjonerte militærledere kun unntaksvis bør bli forsvarsministre.

Mattis nyter stor respekt for militærekspertisen, men har fått kritikk for å omgi seg med fagmilitære, på bekostning av sivile med et annet perspektiv.

Mattis gikk i 2018 av i protest mot Trumps Syria-politikk.