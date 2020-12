SV vil gi tusen kroner ekstra til arbeidsløse før jul

Forslaget innebærer at voksne som mottar dagpenger eller sosialhjelp, får tusen kroner ekstra før jul og like mye for hvert barn, skriver VG.

– Titusenvis av barn har nå en mor eller far som går julen i møte som permittert eller arbeidsløs. Det betyr foreldre som bekymrer seg for fremtiden, og familier med mye dårligere råd enn vanlig, sier SV-leder Audun Lysbakken til avisa.

SV fremmer forslaget i Stortinget mandag og ber om å få det hastebehandlet samme dag.

Partiet har regnet seg fram til at tiltaket vil koste 280 millioner kroner fordelt på 109.000 dagpengemottakere og 70.000 sosialhjelpsmottakere, samt deres barn.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) mener det nå er viktigere å bruke penger på å sikre folk en jobb å gå til.

– Da er det mye mer fornuftig å fortsette å levere tiltak som bidrar til at eksisterende arbeidsplasser overlever krisen, og at nye arbeidsplasser kan skapes, skriver han i en epost til avisa.