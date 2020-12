Bjørnar Moxnes vil tredoble Rødt

I stortingsvalget i 2017 fikk Rødt 2,4 prosent av stemmene.

I valget neste år er målet å komme over sperregrensa på 4,0 prosent. Men ikke bare det. Rødt skal bli større enn både KrF og Venstre, sa partileder Bjørnar Moxnes da han holdt tale på Rødts landsstyremøte lørdag.

– Ambisjonen er å tredoble oss på ny, sammenlignet med stortingsvalget. Vi har allerede tredoblet medlemstallet, og vi vet at det er mellom 10 og 20 prosent som vurderer å stemme Rødt, sa han.

Ifølge Moxnes er målet en stortingsgruppe på mellom 6 og 14 representanter.

– Det skal vi få til.

I talen viste Moxnes til nettstedet Poll of polls , som regner ut snittet av meningsmålinger i Norge.

– De viser at Rødt nå har vært større enn Venstre og KrF på månedsgjennomsnittet i hele to år, like lenge som de to har vært regjeringspartier sammen.

Men målingene spriker. I to av de fire meningsmålingene som er offentliggjort så langt i desember, ligger Rødt under sperregrensa.