Rotevatn vurderer å flytte omstridt ulv

Stortinget hastebehandlet fredag et forslag fra Senterpartiet om å felle den såkalte Elgå-ulven og stoppe enhver utvidelse av ulvesonen. Den mye omtalte ulven har vandret ut av sonen.

– Jeg ser problemstillingen når du får en fast reviretablering, med potensial for en såkalt fast buffersone. Det er grunnen til at jeg har fått en anmodning og vurderer mulig flytting av de ulvene det her er snakk om, sa Rotevatn i Stortinget.

Han avviste samtidig at det er snakk om noen utvidelse av ulvesonen.

– Det er det Stortinget som har mandat til å gjøre, sa statsråden.

Det blir votering i saken mandag, og det er uklart hva som blir utfallet i saken.

Genetisk viktig

Den finsk-russiske ulven beskrives som genetisk viktig for ulvestammen og kan på sikt bedre tilstanden for den sørskandinaviske bestanden, ifølge Miljødirektoratet.

Men siden ulven har beveget seg utenfor ulvesonen, risikerer den å bli skutt under ordinær lisensjakt.

Ulven har vandret inn og ut av ulvesonen og har tidligere blitt bedøvet og fløyet inn igjen i ulvesonen i Kongsvinger etter at den drepte flere reinsdyr i Engerdal.

Hard kritikk

Sps forslag bryter med all fornuft, mener Venstres tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han viser til at det er rovviltnemndene på Østlandet som har gått inn for å utvide ulvesonen for å beskytte ulven.

– Elgå-ulven er genetisk viktig, og den skal skjermes. Hvis denne ulven felles, er det større fare for at hele ulvebestandens overlevelse trues, sier Elvestuen.

Senterpartiet har også fått med seg Fremskrittspartiet på et løst forslag om å stanse utvidelse av ulvesonen med midlertidige verne- eller buffersoner, allerede 15. desember.

Ap med eget forslag

Sp og Frp har imidlertid foreløpig ikke klart å samordne seg med Ap i saken. Sammen har de tre partiene flertall i Stortinget. Ap har i stedet fremmet sitt eget forslag:

– Stortinget ber regjeringen omgående, og senest innen 15. desember 2020, følge opp en tydelig soneforvaltning av ulv ved ikke å tillate at områder utenfor ulvesonen unntas fra lisensfelling, så lenge Stortingets bestandsmål for ulv er oppnådd, sier Aps Nils Kristen Sandtrøen fra næringskomiteen.

Sp og Frp mener Aps forslag er vagt og i praksis gir regjeringen fullmakt til å trenere ulvejakten.

– Det er ekstremt viktig at vi får et klart vedtak som ikke kan feiltolkes eller treneres av regjeringen. Vi må vedta at buffersonen skal oppheves og sette en dato, sier Sps stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Hedmark.