Solberg: Viktigst å sørge for at folk ikke havner i ledighet

Å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet er det viktigste vi må gjøre for å håndtere de økonomiske ringvirkningene av coronapandemien, understreket Solberg da hun kommenterte budsjettet i Finansdebatten torsdag.

Dette er det åttende budsjettet Solberg loser i havn basert på en enighet mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp.

– Over tid har vi jobbet for å løse de kortsiktige og de langsiktige utfordringene Norge står overfor. Ambisjonen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn for generasjoner som kommer etter oss, sa Solberg, og påpekte at det gjelder både innenfor klima, økonomi og det sosiale området.