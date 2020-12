Ap foreslår hasteordning for coronarammede bedrifter

– I stedet for å redde arbeidsplasser, har de blå buret seg inne for å krangle om snus og bistandskutt, sa Arbeiderparti-lederen under finansdebatten i Stortinget torsdag.

Regjeringen fikk kritikk for å ha somlet med å få den nye kompensasjonsordningen på plass for å redde bedrifter som sliter under smittevernrestriksjoner som er gjeninnført i høst.

– Den andre smittebølgen er en varslet krise. Den kompensasjonsordningen vi nå trenger, er ikke klar. Pengene kommer ikke før på nyåret, og da vil det være for sent for mange, sa Støre, som la til at Arbeiderpartiet neste uke vil fremme forslag om en hasteordning om tilskudd til bedrifter som er hardt rammet av lokale smitteverntiltak.

Først etter nyttår kan bedriftene sende søknad om kompensasjon, men Støre påpekte at én av åtte bedrifter har varslet at det kan gå mot konkurs allerede før jul. Eksempler på bedrifter som vil kunne omfattes, er treningssentre, kinoer, uteliv og servering. Men Ap understreker at dette er en ordning som skal treffe alle bedrifter som får sterkt reduserte inntjeningsmuligheter som direkte følge av lokale smitteverntiltak.

– Sviktet

Støre var kritisk til at kompensasjonsordningen ikke allerede er på plass, og mener regjeringen ikke var godt nok forberedt da andre bølge traff landet.

– Hva brukte de juni, juli og august på? Dette er å svikte på jobben, sa Støre.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland spurte retorisk om Ap-lederen var i overkant preget av tungsinn. Eller var det kanskje bare et spill for å fremheve at alt ville vært mye bedre dersom han selv styrte landet?

– Når man hører på Støre, høres det ut som alt er på ville veier. Det er forstemmende, sa Helleland. Han påpekte at Norge blir trukket fram av OECD som et eksempel på et land som har håndtert pandemien godt – både helsemessig og økonomisk.

Ferdig med Venstre og KrF

Finansdebatten bar til dels preg av fortsatt småkjekling om hvem som hadde vunnet og tapt i budsjettforliket, som regjeringspartiene og Frp ble enige om tirsdag.

Sylvi Listhaug, Frps finanspolitiske talsperson, erklærte at «etter sju år har vi tvunget Venstre og KrF i kne» når de fikk på plass skjerpede krav til botid og underholdskrav for asylsøkere. På spørsmål fra Sp om hvor langt Frp var villig til å strekke seg for å sikre at Venstre-statsråder blir sittende, svarte hun med ettertrykk:

– Vi har gitt tydelig beskjed om at vi er ganske så ferdig med Venstre og KrF. Det vil vise seg i tiden fremover.

Oljepengebruk til bekymring

Klimapolitikk, økonomiske framtidsutsikter og skattepolitikk var også sentrale temaer i Finansdebatten. Ettersom budsjettforliket kom i havn godt på overtid, har det vært lite tid til å debattere mange av enkeltsakene. SV var opptatt av oljepengebruken og at sparegrisen tømmes for kommende generasjoner.

– Det ble et dyrt koldtbord på Frp og oljefondets regning, sa finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum utfordret på nytt regjeringen til å utvide permitteringsperioden til 18 måneder.

– Nå begynner vi å nærme oss tolvmånedergrensa. Mange kan vente seg oppsigelser rundt jul. Hvorfor kan ikke regjeringen avklare dette, spurte han.

Regjeringen tar for lett på arbeidsledigheten, mente Sp-lederen, som også utfordret regjeringen til i større grad å bruke kommuneøkonomien som motkonjunktur for å holde økonomien i gang.

Varsler nedtrapping

Senterpartiet fikk imidlertid svar fra Høyre at partiet er «mer løssluppen enn Ap og Rødt til sammen» når det gjelder oljepengebruken. Videre lød det at Sp er flinkere til å påpeke problemer enn å foreslå løsninger.

De økonomiske krisetiltakene må være tilpasset smittesituasjonen, påpekte finansminister Jan Tore Sanner (H). Han la til at selv om vaksinekandidater gir grunn til håp og lysere tider, er det fortsatt betydelig usikkerhet for økonomien etter 2021.

– Når smittesituasjonen tilsier det, må vi gradvis trappe ned den offentlige pengebruken, sa Sanner.