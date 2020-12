Petter Eide roper ut mot Oslo SV etter vrakingen

I et innlegg på Facebook onsdag skriver Eide at han er «dypt kritisk» til måten nominasjonskomiteen og ledelsen i Oslo SV har jobbet på.

«Helt fra nominasjonskomiteen fjernet meg helt fra lista i sitt første utkast, ble det tydelig at mange reagerte mot komiteens manglende forståelse for at vi må ha et bredt sammensatt lag – også med hensyn til alder og erfaring. Mange SV-ere med lang fartstid opplever nå at deres kjernesaker og erfaring ikke verdsettes», skriver Eide.

Han forteller at han har fått svært mange henvendelser fra opprørte SV-ere på grasrota i partiet.

«Mange sier de nå ønsker å melde seg ut fordi de ikke kjenner igjen sitt eget parti lenger. De bruker ord som 'forbanna, frustrert og rasende' og opplever at livserfaring ikke er noe det lenger er bruk for i SV», skriver Eide.

«Generasjonssplittelsen som nominasjonskomiteen og ledelsen i Oslo SV har skapt, må det jobbes med», fortsetter han.

Eide sitter på Stortinget i dag. Han kjempet om tredjeplassen på Oslo SVs liste for 2021-valget, men tapte mot tidligere SU-leder Andreas Sjalg Unneland (26).