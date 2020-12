Partiet Sentrum har fått over 6.000 underskrifter

Dermed har de forsert hinderet om å skaffe over 5.000 underskrifter, som er kravet for å bli registrert som politisk parti, skriver Aftenposten.

Underskriftene sendes til Partiregisteret i Brønnøysundregistrene denne uken.

– Nå er jeg varm om hjertet. Det må jeg virkelig si, sier advokat Geir Lippestad til Aftenposten.

For ni uker siden overrasket Lippestad, som tidligere har vært byråd for Ap i Oslo, med å starte et nytt sentrumsparti sammen med folk fra blant annet KrF og MDG.

Lippestad opplyser at partiet har etablert fylkeslag i alle fylker med unntak av to. De har som mål å stille lister i alle fylker til stortingsvalget i 2021 innen fristen 1. april.

Partiet er i full gang med å bygge organisasjonen og har satt ned utvalg for å utvikle politikken.

Sentrum har som sine kjernesaker kampen mot utenforskap og for en raus innvandrings- og asylpolitikk. Partiet vil legge FNs bærekraftmål og menneskerettighetserklæringen til grunn for utforming av all politikk.

Partiet definerer seg som blokkuavhengig, men lener seg mot venstre i dagens politiske situasjon fordi den borgerlige regjeringen samarbeider med Frp.