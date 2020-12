Solberg: Budsjettenighet øker oljepengebruken til over 3,3 prosent

– Vi bruker 3,3 prosent i uttak i en situasjon hvor vi har veldig stort fall i norsk økonomi, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun viser til at det er utsikter til vedvarende problemer for norsk økonomi neste år.

– Mye av de pengene vi bruker, er penger til inntekter fremover. Vi regner med at mye av tiltakene for næringslivet, bidrar til at vi har skatteinntekter i fremtiden, sier Solberg.

Enigheten fører til at budsjettbalansen svekkes med 14,6 milliarder kroner.

Av avtalen fremgår det at helårseffekten av de økte utgiftene knyttet til skatte- og avgiftslettelser er på totalt 13,6 milliarder kroner.

I tillegg kommer 4,7 milliarder i skatte- og avgiftslettelser i koronapakken partene kom til enighet om etter en ukes forhandlinger.

Samtidig reduseres utgiftene med 3,6 milliarder kroner i avtalen, noe som innebærer at budsjettet svekkes med 14,6 milliarder kroner på helårsbasis.