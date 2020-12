Aftenposten: Frp og regjeringen enige om å sette ned frikortgrensen med drøyt 700 kroner

Avisen skriver at kilder i ett av de fire partiene som forhandler bekrefter at det nye taket blir på nivå med dagens egenandelstak 1, som er på 2460 kroner i 2020. Det medfører en frikortordning som koster rundt en milliard kroner mer enn regjeringens forslag.

Samtidig får alle som har hatt mange egenandeler under dagens tak, en solid gevinst.

Frp gikk inn i forhandlingene med krav om at regjeringens kutt på 332 millioner kroner ved å slå sammen de to takene for egenandel i frikortordningen for helsetjenester, blir reversert.