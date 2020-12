Budsjettforhandlingene: Ingen nye kutt i formuesskatten

Regjeringen foreslo i oktober et kutt i formuesskatten på 1,37 milliarder kroner i sitt statsbudsjett for 2021. Kuttet kommer i form av at verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler økes fra 35 til 45 prosent neste år.

Fremskrittspartiets organer satt tirsdag kveld samlet i over to og en halv time i et digitalt møte for å ta stilling til avtaleforslaget partilederne har forhandlet fram.