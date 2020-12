MDG klager oljeskattepakken inn for Esa

Klagen vil formelt bli sendt i løpet av de nærmeste dagene, skriver Aftenposten.

Esa er Eftas overvåkingsorgan, og skal sikre at EØS-landene følger reglene i avtalen.

Oljeskattepakken ble vedtatt i Stortinget i sommer med støtte fra regjeringspartiene, Frp, Sp og Ap. MDG, SV og Rødt stemte mot pakken.

MDG mener at skattepakken gir fordeler til selskaper som har prosjekter klare, og at dette er konkurransevridende.

I tillegg støtter pakken kun selskaper som utvinner fossil energi. MDG mener dermed at den diskriminerer konkurrenter innen fornybar energi og energisparing.

Partiet har fått hjelp av et advokatfirma til å skrive klagen. Her vises det også til at oljeprisen var på vei ned før pandemien.

– Det er ikke åpenbart at den reduserte oljeetterspørselen er knyttet til pandemien, sier nestleder Kriss Rokkan Iversen i MDG.