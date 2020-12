Valgforsker: Sp høster gevinsten av regjeringsslitasje

I en meningsmåling onsdag er Senterpartiet for første gang i historien større enn både Arbeiderpartiet og Høyre. Partiet får en oppslutning på 22,1 prosent, opp 2,3 prosentpoeng fra november, mens både Høyre og Ap går tilbake til henholdsvis 20,2 og 20,4 prosent.

Med denne meningsmålingen er Sps oppslutning mer enn firedoblet siden 2013-valget, da partiet endte på 5,5 prosent.

Samtidig stuper Frp ned 2,7 prosentpoeng til 8,8 prosent, viser målingen som Kantar har gjort for TV 2. Og det er Sp som jafser i seg velgere fra begge sider av partiskalaen.

– Tendensen er svært interessant. Men det er litt vanskelig å forklare hvorfor Senterpartiet får denne kraftige vippen oppover. 4–5 prosentpoeng er ganske mye i en periode der det mest har vært snakk om korona, sier valgforsker Bernt Aardal til NTB.

Høster mer gevinst enn Ap

Han mener at Sps framgang først og fremst kan forklares med regjeringsslitasje på den borgerlige siden.

– Det er ikke rart at opposisjonen høster gevinst av dette. Men det som er overraskende, er at det ikke er Arbeiderpartiet som først og fremst går fram. Ap har tradisjonelt vært det største opposisjonspartiet og har derfor ledet an.

Aardal mener at Aps problem er at det er Sp som greier å markere seg, ikke bare i distriktspolitikken og den klassiske høyre-venstre-aksen, men på en bredere basis, som for eksempel på sosial ulikhet.

Siden de to partiene er erklærte regjeringskamerater, appellerer de til en god del av de samme velgerne, påpeker han.

Mer spiselig i byene

– Hvorfor velgerne nå peker på Sp framfor Ap, kan være at Ap tidligere har inngått en del kompromisser med regjeringen som de har problemer med å komme seg ut av skyggen av, sier han.

– For det andre ser Sp ut til å rekruttere bedre enn Ap, greier å fange opp distriktsmisnøyen bedre, også fra andre partier på høyresiden.

I tillegg har blant annet Jan Bøhlers overgang fra Ap til Sp i Oslo bidratt til å gjøre Sp mer spiselig for byvelgere, mener Aardal.

– Det blir spennende framover å følge med på om Sp vil få et bedre grep på storbyene, sier han.

Mønster

Imidlertid peker han på at på samme tid i fjor pekte også pilene oppover for Senterpartiet, før de begynte å dale på vårparten.

– Det som er interessant nå, er at de jevnt over begynner å ligge betydelig mye høyere på målingene enn i valget i 1993, som til nå har vært «all time high» for Senterpartiet, sier han.

Grunnen er først og fremst et langvarig distriktsopprør og at Sp har vært svært trofast mot sin fortelling om sentraliseringen og all dens skyggesider, ifølge valgforskeren.

– Alt blir puttet inn i denne fortellingen. Det bidrar til å gi den enda sterkere kraft, og Sp framstår som svært troverdig i distriktspolitikken, sier Aardal.