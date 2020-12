Lahlum vraket som listetopp

Forfatter og SV-politiker Hans Olav Lahlum blir ikke å finne som listetopp i Oppland SV til stortingsvalget i 2021. Da nominasjonsutvalget i partiet presenterte sin innstilling, var det partikollega Anne Lise Fredlund var sto på topp.

Lahlum, som ved forrige valg ble innstilt på topp, er ikke snurt og lover å drive valgkamp for Oppland SV fremover, skriver Dagbladet.

– Jeg har forsøkt å vise forståelse overfor kandidater i ulike partier som bare har villet stille opp hvis de fikk stå på førsteplass, men har ofte ergret meg særlig over godt voksne menn som sliter med å akseptere at de ikke blir renominert. I mitt hode er det ikke noe godt tegn hvis man bare klarer å motivere seg til valgkampinnsats for sitt parti dersom man selv står øverst på listen. Det har aldri vært et alternativ for meg å stille noe slikt krav, skriver han på Facebook.

Han har derfor takket ja til å stille som andrekandidat for lokalpartiet.

– Jeg oppfordrer til samling om innstillingen slik den foreligger og har absolutt ingen intensjoner om å stille som motkandidat for førsteplassen på nominasjonsmøtet i januar!