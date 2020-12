Kilder: Trump forbereder seg på gjenvalg

Den 20. januar vil Joe Bidens innsettes som USAs 46. president og dermed ta plass i Det hvite hus i Washington.

Helt siden valgnederlaget har president Donald Trump hardnakket påstått av det foregikk utbredt valgfusk. Delstaten Pennsylvanias øverste domstol avviste lørdag et søksmål fra Trump-leiren, som krevde at poststemmer ble avvist.

Søksmålet er det siste i en lang rekke siden valgnatten. Selv om presidenten har hevdet det foregikk valgfusk, og at valget ble stjålet fra ham, har hverken Trump eller noen av hans støttespillere lagt fram bevis som underbygger de alvorlige påstandene.

Vil stille på nytt

Nå melder imidlertid The Daily Beast at Trump planlegger å stille til gjenvalg om fire år - i 2024 - skulle han mislykkes med å angripe valgnederlaget i domstolene.

Kilder tett på presidenten hevder at Trump og hans team allerede er i gang med å kartlegge prominente donorer for å få en følelse av hvem som vil stille seg bak ham - eller mot ham. Ifølge nettstedet skal flere personer i Trump-leiren fortsatt holde seg inne med presidenten, i tilfelle han skulle velge å stille til gjenvalg.

(Saken fortsetter under bildet)

Det hvite hus blir omringet av sikkerhetsgjerder dagen før presidentvalget. Foto: Jacquelyn Martin/AP/NTB Foto: NTB scanpix

Trump skal ha ført samtaler med flere rådgivere om hvordan han skal offentliggjøre nyheten. En mulighet som har blitt diskutert er å offentliggjøre beskjeden samme dag som Biden innsettes som president, skriver The Daily Beast.

– Kanskje de er innblandet

I et intervju med TV-kanalen Fox stiller Trump spørsmål ved hvorfor ikke justisdepartementet eller FBI har gjort mer for å undersøke anklagene om valgfusk.

– Jeg vet ikke, kanskje de er innblandet, sier presidenten.

Han erkjente at det ser vanskelig ut å utfordre valgresultatet i høyesterett, og så ut til å tvile på om den juridiske strategien fungerer. Men han understreket at han vil fortsette å bestride valgresultatet.

(Saken fortsetter under bildet)

President Donald Trump under et møte med visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo. Foto: Patrick Semansky / AP

– Er med deg 100 prosent

Også Bloomberg melder at Trump kommer til å stille til valg i 2024. Trump skal ha sluppet nyheten under et møte med nasjonal sikkerhetsrådgiver Robert O’Brien, utenriksminister Mike Pompeo og visepresident Mike Pence, ifølge kilder Bloomberg har vært i kontakt med.

– Hvis du gjør det - og jeg tror jeg snakker på vegne av alle i dette rommet - er vi med deg 100 prosent, skal O’Brien ha uttalt under møtet som fant sted i det ovale kontor.

Pence og Pempeo skal ikke ha sagt noe, men smilt, da de hørte nyheten.

Hverken Trump eller Det hvite hus har kommentert opplysningene.