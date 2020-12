Trump gjentar valgfusk-påstander i ferskt intervju

Presidenten omtaler valget som «rigget» og «et bedrageri», og stiller spørsmål ved hvorfor ikke justisdepartementet eller FBI har gjort mer for å undersøke anklagene hans.

– Jeg vet ikke, kanskje de er innblandet, sier presidenten til Fox News.

Han medga at det ser vanskelig ut å utfordre valgresultatet i høyesterett, og så ut til å tvile på om den juridiske strategien fungerer. Men han understreket at han vil fortsette å bestride valgresultatet.

Delstaten Pennsylvanias øverste domstol avviste lørdag et søksmål fra Trump-leiren, som krevde at poststemmer ble avvist, og en føderal ankedomstol i delstaten konkluderte fredag med at et annet av Trump-kampanjens søksmål var grunnløst.