Flere partier reagerer på Rød-Larsens IPI-inntekt

I slutten av oktober trakk han seg som president i tankesmia International Peace Institute (IPI) etter 15 år i stillingen. Bakgrunnen var forbindelser til overgriperen og finansmannen Jeffrey Epstein.

En gjennomgåelse av skatteskjemaer rapportert inn til amerikanske skattemyndigheter viser at han på de 14 innrapporterte årene siden 2005 fikk inn rundt 6,7 millioner dollar fra IPI, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er åpenbart at det her er utbetalt for mye lønn. Nå er det opp til Riksrevisjonen og UD om det er naturlig at dette tas inn i deres undersøkelse, sier leder av utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap).

Utenriksdepartementet har støttet IPI med 116 millioner kroner i Rød-Larsens periode som sjef. Pengeoverføringene granskes for tiden av Riksrevisjonen.

– Styrets sjenerøse pengedryss over daglig leder er påfallende og uskjønnsom. Både fordi man alt hadde rekruttert vedkommende til stillingen på et lavere lønnsnivå, og fordi en slik avlønning stort sett er forbeholdt kommersielle selskaper som konkurrerer internasjonalt, sier Høyres utenrikspolitiske talsperson Michael Tetzschner.