Bastholm peker på Støre

MDG-leder Une Bastholm talte til partiets landsstyre fredag ettermiddag. I forkant har MDGs sentralstyre pekt ut en retning forut for stortingsvalget.

– I forslaget til vedtak sier vi at vi ønsker et regjeringsskifte. Gitt at det ikke er rom i norsk politikk i dag for en blokkoverskridende koalisjon mellom de mest miljøvennlige partiene, så foreslår sentralstyret at vi etter valget 2021 søker samarbeid mot Ap og SV, sier Bastholm.

Vil ha ny kurs

– Dette betyr i praksis at vi vil gi Jonas Gahr Støre en sjanse til å stable sammen et flertall som gir Norge en ny kurs for klima, natur og sosial rettferdighet. En ny kurs fra det vi har sett fra Erna Solberg de siste sju årene, sier MDG-lederen.

Hun understreker imidlertid at Ap ikke har noen garanti for MDGs støtte, men at partiet vil kreve gjennomslag.

I lokalpolitikken styrer MDG oftest sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, påpeker Bastholm. Men hun minner om at partiet også har erfaring med å trekke seg fra samarbeid dersom de mener avtaler blir brutt, slik MDG gjorde da Ap i Viken gikk inn for utbygging av E18.

– Ikke realistisk

Det eneste partiet MDG absolutt ikke vil samarbeide med, er Fremskrittspartiet, framholdt Bastholm. Slik det politiske landskapet ser ut nå, er det derfor ikke mulig å samarbeide med de borgerlige partiene.

– Det finnes ikke noe realistisk flertall på høyresiden uten Frp. Det mener jeg vi må forholde oss til, sier Bastholm.

Hun mener Solberg-regjeringen ikke har klart å kutte utslipp raskt nok, og dessuten har lagt til rette for ødeleggelse av natur og matjord. MDG-lederen er sterkt kritisk til at Solberg lot Frp styre både olje- og energipolitikken og samferdselspolitikken, så vel som justisdepartementet.

Hun anklaget «vekslende fremmedfiendtlige justisministre fra Frp» for å maltraktere asylpolitikken og skape hverdagsrasisme.

Linjeskift

Bastholm understreker at sentralstyret ønsker at partiet diskuterer og tar stilling til samarbeidsspørsmålet for 2021 nå, fordi de tror det gir partiet mer rom til å snakke om politikk og ikke spill og allianser fram mot valget.

At MDG nå peker på venstresiden, innebærer et linjeskifte for partiet, som anser seg som blokkuavhengig. Men MDG-lederen mener de ikke mister denne uavhengigheten ved å peke på Ap og SV ved dette valget.

Landsstyret skal avgjøre samarbeidsspørsmålet lørdag ettermiddag.