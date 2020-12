KrF-veteranen Grøvan vraket i nominasjonskamp i Agder

Partileder Kjell Ingolf Ropstad ble ikke uventet valgt til listetopp på nominasjonsmøtet torsdag kveld. Lossius, som møter fast som Ropstads vara på Stortinget, vant andreplassen etter en kampvotering mot Grøvan, melder Vårt Land.

Fylkespartiet måtte først ta stilling til om det skulle stille med én felles liste for de to tidligere Agder-fylkene, som fortsatt er separate valgkretser. Det endte med én liste.

Dårlige meningsmålinger den siste tiden har skapt tvil om partiet i det hele tatt vil få inn noen fra de to valgkretsene, men ifølge Poll of polls ligger partiet an til å få inn én fra Vest-Agder etter dagens målinger.

Grøvan sa til nominasjonskomiteen i februar at han ikke ønsket gjenvalg på Stortinget, der han har sittet siden 2013. Men i august ombestemte han seg, ifølge Dagen.