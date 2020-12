Rasmus Hansson vil tilbake på Stortinget – vant kampvotering i Oslo MDG

Berg, som er miljøbyråd i Oslo, var uten motkandidater og fikk enstemmig støtte til førsteplassen på nominasjonsmøtet torsdag kveld. Men på andreplassen var det duket for kamp mellom to av partiets profilerte politikere.

Holtvedt (21) er vararepresentant på Stortinget i dag og var enstemmig innstilt til andreplassen av nominasjonskomiteen, men ble utfordret av 66 år gamle Hansson, som tidligere har vært nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for partiet.

Han trakk seg først fra nominasjonskampen, men ombestemte seg etter det han kaller et «stort, hyggelig og overbevisende» press.

– For smalt

I debatten før voteringen mente flere at innstillingen fra nominasjonskomiteen var for smal, med for mange kvinner under 35 år på de øverste plassene på lista. Holtvedts støttespillere viste på sin side til at partiet har et stort potensial til å kapre førstegangsvelgere og trenger unge politikere på topp.

Men selv om ungdomspartiet mobiliserte for sin leder, ble hun altså skubbet til side av Hansson.

Hansson fikk 211 av stemmene på det digitale møtet, mens Holtvedt fikk 173 stemmer.

Det var også kampvotering om tredjeplassen på lista, der det kom inn hele to benkeforslag, blant annet Greenpeace-leder Truls Gulowsen. Flertallet støttet imidlertid et annet benkeforslag: Sigrid Z. Heiberg.

Kan få inn to

Dersom meningsmålingene slår til, kan partiet klare å få inn to representanter på Oslo-benken ved stortingsvalget neste år, ifølge Poll of polls.

Oslo MDG har vært representert på Stortinget siden 2013, først av Hansson, deretter av Une Aina Bastholm.

Sistnevnte stiller neste år som toppkandidat for partiet i Akershus.