Xi Jinping gratulerer Biden med seieren

I gratulasjonstelegrammet, som er gjengitt av statlige kinesiske medier, understreker Xi at USA og Kina må unngå «konflikt og konfrontasjon» og gjensidig respektere hverandre.

USAs president Donald Trump har signert på at påtroppende president Joe Biden får den daglige sikkerhetsbrifingen. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB Foto: NTB scanpix

Xi skriver videre at begge land vil tjene på å samarbeide for å fremme fred og utvikling i verden.

Forholdet mellom USA og Kina har vært svært anstrengt under president Donald Trump, som gikk til handelskrig mot landet.

Taust fra Russland og Brasil



USAs president Donald Trump har ennå ikke erkjent valgnederlaget og har sendt inn en rekke søksmål i flere stater. Han og flere republikanere mener at det foreligger valgfusk og at mange ulovlige stemmer er telt opp.

Russland og Brasil har foreløpig ikke gratulert Biden. Begge disse landene har ledere som antas å være godt fornøyd med Donald Trump.

Brasils tidligere president Lula da Silva gratulerer Joe Biden med seieren i USA, men nåværende president Jair Bolsonaro er taus.

– Massivt rom for mulige forfalskninger

Ella Pamfilova, som leder den russiske valgkommisjonen, har tidligere uttalt at hun har studert stemming via post nøye og konkludert med at systemet er sårbart mot fusk.

– For meg er konklusjonen klar: Denne anakronismen åpner i sin amerikanske form et massivt rom for mulige forfalskninger, sier Pamfilova til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Video: Xi Jinping kan bli president på livstid