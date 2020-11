Biden lover mer internasjonalt samarbeid

Biden har nominert flere veteraner fra president Barack Obamas administrasjon til sentrale stillinger, blant dem Tony Blinken til utenriksminister.

– USA er sterkest når vi samarbeider med våre allierte, sa Biden da han presenterte Blinken og flere andre kommende medarbeidere i Delaware tirsdag.

Han understreket viktigheten av å satse på diplomati og flernasjonalt samarbeid, noe også hans nominerte til posten som utenriksminister legger vekt på.

Må samarbeide

– Vi kan ikke løse alle verdens problemer på egen hånd. Vi må samarbeide med andre land, vi er avhengige av å samarbeide med dem, vi trenger partnerskap, sa Tony Blinken.

– Vi må opptre med like mye ydmykhet som selvsikkerhet, la han til.

Fast besluttet

Bidens valg av tidligere utenriksminister John Kerry som klimautsending understreker også den nye presidentens syn på viktigheten av internasjonalt diplomati, samarbeid og respekt for internasjonale avtaler.

– Jeg skal ikke underslå hvor vanskelig det vil bli å leve opp til mine modige løfter om å bekjempe klimaendringer, men ingen må tvile et eneste minutt på at jeg er fast besluttet på å gjøre det, sier Biden.

Etter at han var presentert av Biden, sa Kerry at hele verden må stå sammen for å løse klimakrisen,

– Du har rett i at vi må slutte oss til Parisavtalen igjen fra dag én, og du har rett når du erkjenner at Paris alene ikke er nok, sa Kerry henvendt til Biden.

Kerry var som utenriksminister USAs hovedforhandler i Paris i 2015.

Diplomatiet er tilbake

Den nyvalgte presidentens valg av FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, ble også presentert tirsdag.

– La meg si til dere: Amerika er tilbake. Multilateralismen er tilbake. Diplomatiet er tilbake, sa den erfarne diplomaten.

– Utfordringene vi står overfor – en global pandemi, en global økonomi, en global klimakrise, massemigrasjon og ekstrem fattigdom, sosial urettferdighet – er ubarmhjertige og henger sammen, men de er ikke uløselige dersom USA leder an, sa hun.