Trump anker avvisning av forsøk på å blokkere godkjenning i Pennsylvania

Anken ble levert søndag, dagen etter at dommeren i en skarp kjennelse fullstendig avviste påstanden om utbredt juks med forhåndsstemmer.

Selv om muligheten for å stanse innsettelsen av Joe Biden som president er liten, er Pennsylvanias 20 valgmenn Trumps beste håp om å påvirke utfallet.

Dommer Matthew Brann skriver i sin kjennelse at når Trump ber om «det forbløffende utfallet» at nesten 7 millioner velgere skal miste sin stemmerett, forventes det at saksøkeren legger fram overbevisende juridiske argumenter og faktiske bevis for omfattende korrupsjon.

– Men det har ikke skjedd, skriver han.