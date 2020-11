Ap-nestledere topper hver sin stortingsliste

Foruten å inneha nestledervervet er Skjæran også fylkesleder og gruppeleder for Ap på fylkestinget i Nordland. Neste høst kan han etter alle solemerker debutere som stortingspolitiker.

Mona Nilsen fra Narvik ble valgt inn på andreplass. Nilsen ble torsdag innstilt som ny kandidat etter at den forrige trakk seg. 47-åringen er fra Narvik og er i dag leder for Nordland Arbeiderparti og gruppeleder for fylkestingsgruppen til Nordland Ap.

Ap har i dag to representanter fra Nordland på Stortinget, Eirik Sivertsen og Åsunn Lyngedal. Ingen av disse står på lista for neste års stortingsvalg.

I Rogaland gikk andreplassen til sittende stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Stavanger, mens Tove Elise Madland fra Vindafjord ble nummer tre på lista.

Også Troms Ap nominerte sine kandidater lørdag. Her fikk sittende stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Tromsø førsteplassen, mens Nils O. Foshaug fra Målselv og Tom Einar Karlsen fra Harstad ble valgt inn på andre- og tredjeplass.