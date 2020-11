Trump mistet Georgia – setter inn støtet i Michigan

Fredag skulle Trump møte fire republikanske politikere fra Michigan i håp om å delstatsforsamlingen til å sette valget der Joe Biden vant med 154.000 stemmer, til side.

De endelige resultatene i Georgia ble samme dag godkjent av Brad Raffensberger, delstatens valgansvarlige. Fasiten er at Biden fikk 12.670 stemmer mer enn Trump.

– Jeg er av den overbevisning at tall ikke lyver, sa Raffensberger på en pressekonferanse.

Raffensperger, som selv er republikaner, gjorde det alt på formiddagen klart at en manuell opptelling viser at Joe Biden har vunnet delstatens 16 valgmenn.

Raffensperger, som har håndtert valget på korrekt vis, er blitt sterkt kritisert av andre topprepublikanere for å ha latt Biden vinne Georgia. Men han står ved at valget har gått riktig for seg.

Godkjenningen er et hardt slag mot president Donald Trumps forsøk på å omstøte valgresultatet. Han og hans folk har forsøkt å blokkere den formelle godkjenningen i viktige stater i håp om å hindre at stater utpeker valgmenn som støtter Biden, stikk i strid med valgresultatet.

Skifte ut valgmenn

Etter at dommere i en rekke stater har avvist flere titalls søksmål der Trump-kampanjen krevde stans i opptelling eller at stemmer skulle avvises, er strategien nå å få republikansk-styrte stater til å oppnevne Trump-vennlige valgmenn i stedet for dem som reflekterer valgresultatet.

Derfor innkalte Trump fire republikanske ledere i begge kamre i Michigans delstatsforsamling til et møte i Det hvite hus fredag.

Michigan har ennå ikke formelt godkjent valget, som Biden vant med 154.000 flere stemmer enn Trump, men Trump og hans folk har forsøkt å overbevise dommere og folkevalgte om å sette valget til side og utpeke republikanske valgmenn.

– Blindvei

En republikansk kongressrepresentant, Fred Upton, gjør det klart at ethvert forsøk på å endre valgresultatet er en blindvei, og at han ikke har sett noe som tyder på valgfusk som ville endre resultatet.

Han sier at dersom Trump skulle klare å overtale det republikanske flertallet i delstatsforsamlingen til å sette valget til side, ville delstatens demokratiske guvernør Gretchen Whitmer nedlegge veto og stanse forsøket.

Eksperter på amerikansk valgrett betrakter Trump-kampanjens frenetiske forsøk på å undergrave valget som håpløse og sier at Joe Biden uten tvil overtar det ovale kontor i januar.

Undergraver tilliten

Men de er mer bekymret for at Trump-kampanjen er i ferd med å gjøre stor skade på amerikanernes tillit til valg.

Den Trump-kritiske republikanske senatoren Mitt Romney anklager presidenten for å ty til «åpent press på delstatsmyndighetene for å undergrave folkeviljen og omstøte valget».

– Det er vanskelig å forestille seg en verre, mer udemokratisk handling fra en sittende amerikansk president, sier han.

Biden fortsetter forberedelsene

Imens fortsetter Biden å forberede seg på å overta Det hvite hus i januar, selv om Trump ennå ikke åpner administrasjonen for Bidens overgangsteam.

Fredag, på sin egen 78-årsdag, mottok Biden de demokratiske lederne for Representantenes hus og Senatet, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, til et møte ansikt til ansikt i Wilmington.

Hva de skulle snakke om, er privat, men det er ingen hemmelighet at Biden og Demokratene står overfor enorme utfordringer.

Den nye administrasjonen er under press for å få på plass en ny økonomisk krisepakke og en plan for å distribuere millioner av coronavaksiner, mens Biden i løpet av få dager ventes å kunngjøre noen av sine ministre, som må godkjennes av Senatet.

Skuffet

Godkjenningen i Georgia ble gitt etter at alle statens 5 millioner stemmer ble talt opp på nytt med hånd etter at Trumps folk krevde det. Omtellingen viser at Biden vant med over 12.000 flere stemmer enn Trump.

– Som andre republikanere er jeg skuffet over at vår kandidat ikke vant Georgias valgmenn, sa Raffenberger i det som oppfattes som et innspill for å berolige Trump-tilhengerne, ifølge CNN.

Det er første gang siden 1992 at en demokrat vinner presidentvalget i den hittil svært republikanske sørstaten.

Nye, mer liberale generasjoner, tilflytting fra andre stater til storbyen Atlanta og en intens kampanje for å registrere velgere er bakgrunnen for Demokratenes framgang de siste årene.

Flere andre delstater skal innen 1. desember godkjenne sine resultater, noe som vil føre til at Biden formelt har vunnet 306 valgmenn, mot Trumps 232.