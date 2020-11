Forbrukervernet styrkes og moderniseres

Det foreslås også strengere sanksjoner ved brudd på forbrukervernreglene.

Det blir også foreslått at grove brudd på sentrale forbrukervernregler skal kunne føre til et gebyr på inntil 4 prosent av omsetningen eller 25 millioner kroner. Det høyeste beløpet skal legges til grunn.

Grove brudd kan for eksempel være å gjentatte ganger kreve betaling fra forbrukere uten at dette er avtalt.

– Forslaget kan innebære vesentlig høyere gebyr for selskaper som systematisk bryter grunnleggende forbrukervernregler, ved for eksempel å bruke urimelige avtalevilkår eller forsøk på å villede forbrukerne. Jeg håper og tror at forslaget vil medvirke til at næringsdrivende tenker seg om to ganger før de utfordrer forbrukervernet, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Andre tiltak som foreslås, er forbud mot dørsalg i helger og etter klokka 21, krav om å oppgi reell førpris der prisen blir markedsført som nedsatt og forbud mot å bruke falske brukeromtaler i markedsføring.

Mange av kravene gjelder allerede i dag, men nå blir det foreslått å lovfeste disse rettighetene.

Høringsfristen er satt til 17. februar neste år.