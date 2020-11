Trump inviterer folkevalgte fra Michigan til Det hvite hus

The New York Times , CNN og nyhetsbyrået AP har kilder som sier at president Trump har invitert folkevalgte fra vippestaten til Det hvite hus fredag.

Trump inviterte republikanerne Mike Shirley og Lee Chatfield, som er flertallsledere i henholdsvis Michigans senat og representantenes hus, ifølge APs kilder, som sier de to vil møte opp.

Ingen av de to har kommentert saken. Det er uklart hva møtet skal dreie seg om.

Trump-leiren har gjennom søksmål og andre inngrep forsøkt å utfordre resultatet av presidentvalget i en rekke delstater etter nederlaget 3. november.