Solberg og Vedum i klinsj om Norwegian

Samtidig som Norwegian-ansatte demonstrere utenfor Stortinget onsdag, ble statsminister Erna Solberg (H) utfordret av Senterpartiet om hvorfor regjeringen ikke vil gjøre mer for å redde flyselskapet.

– Folk og næringsliv i Norge er helt avhengige av luftfarten. Mange tusen arbeidsplasser er nå i fare. Kan statsministeren sitte og se på at Norwegian som første norske selskap legges ned og arbeidsplassene forsvinner? spurte Sp-lederen.

– Må ha livskraft

Solberg pekte på at regjeringen totalt har brukt 13–14 milliarder kroner på luftfarten ved å kjøpe ruter og tjenester og ved å stille gode låneordninger tilgjengelig for selskapene.

– Men vi kan ikke ta helt ut av diskusjonen at noen selskaper allerede før pandemien hadde utfordringer med finansieringen, sa hun i en henvisning til Norwegians gjeld på over 40 milliarder kroner.

– Vi har sagt at vi skal finansiere de selskapene som har livskraft i seg, sa Solberg.

Vedum pekte på at en rekke andre stater i Europa har stilt opp med kontantstøtte til sine lands flyselskaper, og han spurte om hvorfor Norge ikke er villig til å gjøre det samme.

– Det er et dilemma hvor mye av norske lærere, sykepleiere og butikkansattes skattepenger vi skal bruke inn i selskap som kanskje ender i internasjonale venturefond eller kinesiske garantiløsninger. Dette er ord som kanskje er noe å tenke over for Vedum i sitt ønske om å bruke ordet «norsk» i annenhver setning, svarte Solberg.

Ba Vedum si summen

Hun utfordret også Vedum på hvor mye penger partiet vil bruke for å redde Norwegian.

– Er det slik at Sp er villig til å klinke ut 48 milliarder kroner til gjelden, eller 20 milliarder kroner eller 15 milliarder kroner? Hvor mye har Vedum tenkt å gi for å være sikker på å redde arbeidsplassene i et selskap som har så mye gjeld, sa Solberg.

– Vi har kanskje ikke så stor tro på at vi sikrer arbeidsplasser ved å fjerne eier- og garantiansvarsbelastningen for dem som står bak og som vil hente ut penger. Vi frykter at vi bare blir en overføringssentral inn til dem som har aksjeposter og garantiansvar, sa Solberg.

Både Ap og Sp fremmet onsdag egne forslag i Stortinget om å hjelpe luftfarten gjennom krisen.

Regjeringspartiene og Frp ble denne uken enige om at regjeringen innen utgangen av januar skal komme tilbake til Stortinget med en vurdering av behovet for en egen kompensasjonsordning for luftfarten og andre tiltak fremover.