BBC: Corbyn får bli med i Labour igjen

Corbyn, som ledet Labour fra 2015 til tidligere i år, ble suspendert 29. oktober i forbindelse med kommentarer om en rapport om antisemittisme i partiet.

Corbyn mente at omfanget av antisemittisme i partiet var blitt overdrevet, etter at rapporten hadde funnet eksempler på at hans lederlag tonet ned, rakket ned på og neglisjerte klager fra jødiske partimedlemmer.