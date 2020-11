Johnson i trøbbel etter katastrofe-kommentar om skotsk selvstyre

Kommentarene skal ha kommet i et nettmøte med konservative parlamentarikere fra Nord-England mandag.

Både opposisjonspartiet Labour og de skotske nasjonalistene i SNP har kritiserte den britiske statsministeren for uttalelsen, melder BBC.

Samfunnsminister Robert Jenrick forsøker å komme sjefen til unnsetning ved å si at Johnson «alltid har støttet selvstyret».

– Veldig farlig

– Det han mener, og som jeg må si meg enig i, er at selvstyret i Skottland har lagt til rette for økt separatisme og nasjonalisme i form av SNP, og at det forsøker bryte opp unionen, sier Jenrick på frokost-TV.

– Enhver som i likhet med statsministeren elsker Storbritannia, ønsker å holde landet samlet og mener dette er veldig, veldig farlig og et skuffende utfall vi må kjempe mot, fortsetter ministeren.

Drew Henry fra SNP sier Johnsons kommentarer «understreker forakten Johnson og skotske toryer har for det skotske folket».

– Det de sier er i praksis at «det er greit for skottene å ha selvstyre, så lenge de stemmer på det (...) partiet vi vil», sier Henry til BBC.

Folkeavstemning

Skottland, Wales og Nord-Irland fikk delvis selvstyre på slutten av 1990-tallet, mens regjeringen i London fortsatt bestemmer over forsvar, utenrikspolitikk og det meste av skattesystemet. Skottland hadde allerede sitt eget skolesystem og rettsvesen.

I 2014 stemte 55,3 prosent av skottene mot løsrivelse. Brexit, som et flertall av skottene stemte mot, gjør at mange ønsker en ny folkeavstemning om uavhengighet.