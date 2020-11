Solberg om budsjettforhandlingene: – Vi har gitt store innrømmelser

Fremskrittspartiet har de siste dagene anklaget regjeringspartiene for å gå med museskritt og i revers i forhandlingene på Stortinget om den nye koronakrisepakken og om statsbudsjettet for neste år.

Solberg er ikke enig i at det er regjeringspartiene som skrubber.

– Det er lagt store innrømmelser på bordet fra regjeringen på ordningene, men dette er vel en del av det vanlige forhandlingsspillet, man vil ha mer, sier Solberg om beskyldningene til NTB søndag.

– Jeg tror vi har lagt på bordet ting som vil oppfattes som veldig bra for næringslivet i forbindelse med kompensasjonsordningen. Vi har gitt gode innrømmelser og forbedringer, sier Solberg.

– Jeg mener at vi har hatt en god progresjon

– Kan det bli en enighet i dag?

– Det er det de som sitter og forhandler som vet best. Jeg mener at vi har hatt en god progresjon for å komme til en løsning – hvis man vil, legger Solberg til, med trykk på «vil».

Forhandlerne møttes til et tre kvarter langt møte søndag formiddag. Det er så langt ikke avtalt nye møter søndag.

Frps forhandler Sylvi Listhaug uttalte til NTB lørdag at de ikke så noen grunn til å møte regjeringspartiene da, fordi de mente tilbudet de hadde fått, var dårligere enn enn det forrige.

Etter det NTB erfarer skal det ha vært noe bevegelse i forhandlingene søndag, men mye skal fremdeles gjenstå.