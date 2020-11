Trumps partifeller i vippestatene vender ham ryggen: – Fullstendig latterlig

Trumps mantra har vært at det har forekommet så mye valgjuks at det kvalifiserer til ny opptelling eller omvalg. Han har allerede levert en rekke søksmål i håp om å få omgjort de offisielle valgresultatene, men flere av søksmålene er allerede avvist. Fordi det mangler bevis.

Nå sier flere av de sentrale aktørene i de aktuelle vippestatene at Trumps anklager ikke har noen rot i virkeligheten. Anklagene er tvert imot «fake news», ifølge Trumps egen retorikk.

– Hvis det virkelig var en stor konspirasjon, virket den tilsynelatende ikke, sier Arizonas republikanske innenriksminister Mark Brnovich til Fox Business, ifølge Washington Post.

Fikk Trump til å se rødt

President Donald Trump går sammen med Wendy Sartory Link, veileder for valg Palm Beach County, etter å ha avgitt sin stemme for presidentvalget lørdag 24. oktober 2020 i West Palm Beach, Florida. (AP Photo / Evan Vucci) Foto: Evan Vucci / AP

Trump ledet lenge i delstaten Arizona før forhåndsstemmene ble talt opp. Det samme mønsteret kunne man se også i andre delstater hvor stemmer avgitt på selve valgdagen ble telt først.

Men når siste stemme var talt opp sto Joe Biden igjen som vinner i Arizona, som den første demokraten som på 24 år.

Det fikk Trump til å se rødt. Det samme skjedde i Pennsylvania, Georgia, Nevada, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. Men presidentens konspirasjonsteorier ser så langt ikke ut til å vinne fram.

Viseadministrasjonssjef Jordan Fuchs i Georgia sier til nyhetsbyrået AP at omtellingen vil foregå manuelt, og viser til at det mest sannsynlig vil vise et annet resultat enn da stemmene ble talt opp maskinelt.

Likevel avviser han at dette vil endre på selve utfallet av valget. Til det skiller det for mange stemmer mellom kandidatene.

– Jeg er republikaner. Jeg tror på rettferdige og sikre valg

– Vi har en pågående etterforskning av valget, men vi har ikke sett noe utbredt valgjuks. Folk må bare godta resultatene. Jeg er republikaner. Jeg tror på rettferdige og sikre valg , sier delstaten Georgias utenriksminister, republikaneren Brad Raffensperger. Han avviser blankt påstander om at valget er manipulert eller rigget, slik Trump påstår, skriver US Today.

Denne avvisningen har falt Trump tungt for brystet, og la fredag ut denne Twitter-meldingen:

– Georgia utenriksminister, en såkalt republikaner, vil ikke la folket som sjekker stemmeseddelen se underskriftene for svindel. Hvorfor? Uten? Hele prosessen er veldig urettferdig og nær meningsløs. Alle vet at vi vant staten, mener en selvsikker Trump.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Trump: – Taper jeg så gjør jeg noe annet

– Jeg er 100 prosent trygg på resultatene

Republikaneren Lisa Posthumus Lyons mener alt tyder på at valget har foregått på en rettferdig, trygg og demokratisk måte.

– Vi har hatt mange kontroller og gjennomsiktighet her i Michigan, og i Kent County tar vi det veldig alvorlig.Jeg er 100 prosent trygg på resultatene i Kent County, forteller hun.

I Bidens hjemstat Pennsylvania sier den republikanske bykommissæren i Philadelphia, Al Schmidt, til CNN at presidentvalget i 2020 var det mest gjennomsiktige og sikre valget i byens historie.

– Valget har vært gjennomført på en sikrere måte enn noensinne. Det er tankevekkende hvordan noen er villige til å akseptere løgner. Påstandene om valgjuks er fantastiske og fullstendig latterlige og har over hodet ikke noe grunnlag i virkeligheten, fastslår Schmidt, som har mottat drapstrusler.



– Han nekter å se på et fjell av korrupsjon og uredelighet

NBC, CNN og New York Times har kåret vinneren i de to siste delstatene som manglet, noe som gir et endelig resultat på 306 valgmenn for Joe Biden. Foto: Saul Loeb] [angela Weiss / AFP

Også han ble skyteskive for Trumps vrede fordi han nektet å bøye seg for presidentens påstander:

– Han nekter å se på et fjell av korrupsjon og uredelighet. Vi vinner!, twitret Trump.

Valgkommisjonens leder i delstaten Wisconsin, Meagan Wolfe, fastholder at stemmetellingen gikk riktig for seg, og kaller anklagene om juks for en fornærmelse. Trump vant delstaten under valget i 2016.

– Valgprosessen i seg selv er designet for å være gjennomsiktig. Alt fra utstedelse av stemmesedler til velgerregistreringsposter, de er alle offentlig tilgjengelig for offentlig gransking, understreker hun.

Slakter Trumps kritikk: – Påstandene er fullstendig falske

Teknologileverandøren Dominion Voting avviser påstander som florerer på nettet om at millioner av stemmer i det amerikanske presidentvalget ble slettet eller endret til Bidens fordel. Påstandene er også spredd av Donald Trump på Twitter.

Selskapet skriver i en uttalelse at påstandene er «fullstendig falske», og viser til at Edison Research har avvist anklagene. Dominion Voting mener det rett og slett er umulig at deres systemer har slettet 941.000 Trump-stemmer i Pennsylvania, slik Trump påstår.

Representanter for USAs valgmyndigheter sier i en uttalelse at det ikke finnes bevis for at stemmesedler ble endret eller gikk tapt under presidentvalget.

– Det sikreste i amerikansk historie

– Valget 3. november var det sikreste i amerikansk historie. Vi vet at det er mange udokumenterte påstander og muligheter for desinformasjon om valgprosessen vår, men vi kan forsikre dere om at vi har fullstendig tillit til sikkerheten og integriteten til valgene våre, og det bør dere ha også, heter det i uttalelsen.

NBC, CNN og New York Times har kåret vinneren i de to siste delstatene som manglet, noe som gir et endelig resultat på 306 valgmenn for Joe Biden.

Trump: Biden vant, fordi valget var rigget

Søndag kom USAs avtroppende president Donald Trump med en slags innrømmelse av at Joe Biden vant presidentvalget, selv om han fortsatt ikke har gitt opp kampen om å bli sittende.

På Twitter skriver Trump at Biden vant valget, men at det var fordi valget var rigget. Trump varsler at hans advokat Rudy Guilliani vil komme med ny og «viktig» informasjon.

Selv om flere republikanere nå tar avstand fra Trumps virkelighetsforståelse og undergraving av valgresultatet, støtter flere av Trumps partifeller ham.

Mitch McConnell, Republikanernes flertallsleder i Senatet, sa tidligere i uka at Trump har 100 prosent» rett til å stille spørsmål ved valgresultatet og vurdere juridiske alternativer.

Video: Trump om poststemmer: – USA vil bli sett på som en vits