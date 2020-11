Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) siktet for grovt bedrageri

Siktelsen gjelder 22 reiseregninger som ble levert inn til Stortinget i perioden 2016 til 2018, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding. De har i etterforskningen gjennomgått over 700 reiseregninger.

Liadal erkjenner straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke for grovt forsettlig bedrageri , opplyser hennes advokat Erik Lea til Aftenposten.

Det var Haugesunds Avis som først meldte om siktelsen.

Kan bli tilståelsessak

Uaktsomt bedrageri har en øvre strafferamme på ett år, mens forsettlig bedrageri har en strafferamme på seks år.

– Det er to sannsynlige muligheter videre. Om statsadvokaten mener det her foreligger grovt forsettlig bedrageri, vil det gå mot hovedforhandling i Oslo tingrett. Om statsadvokaten er enig med mine anførsler om at det er snakk om grovt uaktsomt bedrageri, så kan det bli siktelse basert på dette og en tilståelsessak, sier Lea til Aftenposten.

Politiet har sendt over saken til statsadvokaten «med forslag om at det utferdiges tiltale mot Liadal».

– Statsadvokaten vil nå ta stilling til om det er grunnlag for å tiltale Liadal for disse forholdene, opplyser politiet.

Tajik: Alvorlig

Aftenposten har avslørt at Liadal gjennom flere år har levert falske reiseregninger til Stortinget, fått dekket private reiser og oppgitt lengre avstander i kjøregodtgjørelseskrav enn det som er riktig.

Liadal har hele veien gitt uttrykk for at hun ikke har gjort det med vilje, men at det handler om feil og misforståelser.

Aps parlamentariske nestleder Hadia Tajik sier til NTB at det er alvorlig når det tas ut en slik siktelse.

– Det er ytterst viktig at folkevalgte forvalter fellesskapets midler korrekt. Vi vil ta vare på Hege som kollega og har ikke flere kommentarer til dette nå, sier hun i en skriftlig kommentar.

Kompleks etterforskning

Saken har ligget hos politiet i 17 måneder etter at Stortinget anmeldte stortingsrepresentanten fra Rogaland i april 2019.

Etterforskningen har vært kompleks og tidkrevende, ifølge politiet. De 700 reiseregningene er gjennomgått enkeltvis.

«Dette har nødvendigvis tatt tid og innebærer at etterforskningen har skilt seg vesentlig fra den mot Mazyar Keshvari. Keshvari erkjente også forholdene tidlig i avhør», skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Tidligere stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) ble nylig dømt til elleve måneders ubetinget fengsel i Høyesterett. Også han ble avslørt av Aftenposten for å ha levert falske reiseregninger.