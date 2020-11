Den siste uka har 432 personer blitt smittet av coronaviruset i den svenske regionen Dalarna. Regionens ordfører, Ulf Berg, mener det haster å innføre nye restriksjoner for å stoppe smitten.

I en pressemelding onsdag går han hardt ut mot Folkhälsomyndigheten, som til nå ikke har skjerpet de lokale rådene.

– Det føles som et lotteri. Vi må sette inn ressurser nå, og ikke når det begynner å bli skikkelig, skikkelig ille. Vi er forberedt og trenger en beslutning - nå, sier Berg ifølge Aftonbladet.

Ber om fortgang



De siste ukene har Folkhälsomyndigheten innført nye restriksjoner i flere regioner, men ikke i Dalarna. I forrige uke ble det strammet inn i regionene Halland, Örebro og Jönköping.

Statsepidemiolog Anders Tegnell og svenske myndigheter holde pressekonferanse hver tirsdag og torsdag. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Restriksjoner innføres etter samråd mellom regionene og Folkhälsomyndigheten. I alt 13 av 21 regioner har skjerpede tiltak.

Berg stiller seg kritisk til helsemyndighetenes strategi om å innføre nye restriksjoner i kun noen få regioner om gangen. Dette skjer på myndighetenes pressekonferanser på tirsdager og torsdager.

– Vi krever nå av Folkhälsomyndigheten at Dalarna er blant regionene der rådene nå skjerpes, sier han og håper det skjer allerede på torsdagens pressekonferanse.

– Kan ikke sitte og vente



Om det ikke kommer en avgjørelse torsdag, vil Dalarna selv sette inn egne ressurser for å innføre nye lokale råd. Regionen Blekinge har tidligere gjort det samme.

– Jeg er skuffet over Folkhälsomyndighetens strategi sånn som den er nå. Sverige er midt i en andre bølge, og da kan vi ikke sitte og vente på at det blir tirsdag eller torsdag for at noe skal gjøres.

Folkhälsomyndigheten har tidligere besvart kritikken med at regionene står fritt til å innføre nye tiltak.

– Om de føler at de må gjør noe, så har de den muligheten. En fordel med å gjøre det sammen med Folkhälsomyndigheten er at det blir tydelig hva som gjelder, har enhetssjef Sara Byfors i Folkhälsomyndigheten tidligere uttalt.