Frp og SV inviterer til bredt pensjonistforlik

Sammen med Pensjonistforbundet holdt de to partiene pressekonferanse på Stortinget tirsdag.

– Vi må nå få slutt på den uverdige behandlingen av landets pensjonister. Som følge av pensjonsreformen har pensjonistene fått stadig mindre igjen for pengene sine, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Vi kan ikke ha det sånn at pensjonistene skal stå igjen som taperne, sier Frp-leder Siv Jensen.

«Det er bred enighet om at dagens reguleringsmodell for alderspensjoner ikke fungerer etter intensjonen, og at minste pensjonsnivå er for lavt», står det i en pressemelding»

Styrker medbestemmelsen

SV-leder Audun Lysbakken påpeker at de vil løfte minstepensjonistene over fattigdomsgrensen, rydde i tapt kjøpekraft og gi pensjonistene forhandlingsrett over egne pensjoner.

Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen sier landets pensjonister de siste årene har tapt kjøpekraft, i strid med Stortingets forutsetninger.

– Derfor er jeg glad for at Frp og SV nå tar ansvaret for å finne en felles løsning som kan få oss ut av den fastlåste situasjonen. Det er også viktig å styrke pensjonistenes medbestemmelse og innflytelse ved å gjenopprette forhandlingsretten, sier Davidsen.

Ja fra Ap

Arbeiderpartiet stiller seg positiv til forslaget. Til NTB sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at det som nå kommer fra SV, Frp og Pensjonistforbundet er gode nyheter for pensjonistene, og i tråd med det Arbeiderpartiet har ment.

– Vi har sagt at de med de laveste pensjonene må få et løft, at pensjonistene fortjener en bedre regulering, altså en som både tar hensyn til pris- og lønnsvekst. Og vi har sagt at pensjonistene ikke må risikere å gå i minus mens lønnstakerne går i pluss.

– Arbeiderpartiet er også åpen for en løsning der vi ser på en type forhandlingspott for pensjonistene, sier Ap-lederen.