– Da jeg hørte på Geir (Lippestad) da han presenterte det nye partiet i NRK Debatten traff det meg virkelig, sier Dagrun Eriksen til avisa.

Eriksen var nestleder i KrF fram til 2017 og satt fire år på Stortinget for Vest-Agder fram til 2013.

Det var 29. september at Geir Lippestad lanserte det nye partiet. Partiet trenger 5.000 underskrifter før nyttår for å bli godkjent som et parti. Per dags dato mangler de imidlertid rundt 2.000 underskrifter, ifølge Aftenposten.

Til avisa sier den tidligere Ap-byråden at han har tro på at Sentrum skal klare å få på plass underskriftene.

– Vi har nådd om lag 3000 på fem uker. Nå har vi seks uker igjen på å nå 5000. Det skal vi greie, sier Lippestad, som tidligere tilhørte Arbeiderpartiet.

V ideo: Hareide: – Jeg går av hvis jeg taper

KrF-splittelse

Det nye partiet har oppstått i kjølvannet av KrFs retningsvalg høsten 2018, da partiet bestemte seg for å gå inn i regjeringen sammen med Høyre og Fremskrittspartiet.

Blant dem som var med på å stifte Sentrum, er Kristin Walstad, som inntil nylig var nestleder i Viken KrF, Dag Sele, som har vært fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem, og Irene Solli, som har vært andre nestleder i Agder KrF.

Siden har også leder Tore Christiansen for det kristendemokratiske nettverket Drivkraft sluttet seg til.

Nettverket ble dannet av KrF-ere som støttet daværende partileder Knut Arild Hareides ønske om samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i stedet for høyresiden.

Vil stille til valg

Dersom partiet lykkes i å bli samle nok underskrifter til å bli godkjent som parti, vil det stille med kandidater til stortingsvalget neste år.

Lippestad har da sagt at partiet vil støtte Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister, selv om partiet definerer seg som blokkuavhengig.

Partiet har på sett og vis allerede en folkevalgt representant. Dag Andreas Fedøy, som tidligere var kommunikasjonsrådgiver for KrF på Stortinget.

Han har meldt seg inn i Sentrum og fikk i høst fast plass i Nordre Follo kommunestyre. Det skjedde etter at KrF-politiker Simen Bondevik trakk seg av helsemessige årsaker. Fedøy har sagt han vil følge programmet til KrF, siden det er dette han er valgt inn på.

Video: Hareide: – Vi må vurdere Arbeiderpartiet