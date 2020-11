Frp-sjefen før budsjettslaget: Vi har 15 milliarder i inndekning

Mandag legger Frp fram sitt alternative budsjett. Senere samme dag innleder partiet budsjettforhandlinger med regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF.

– Regjeringen forventer helt sikkert i kjent stil at vi skal stå for inndekningen. Og vi kan gjerne hjelpe til med det, sier Jensen til NTB.

Hun trekker fram kutt i bistand, kvoteflyktninger og offentlig byråkrati – og minner samtidig om at regjeringen har brukt ytterligere 8–10 milliarder kroner etter at budsjettet ble lagt fram.

– Det er ikke slik at regjeringen kan øse ut, mens Frp må dekke inn alle sine satsinger.

Vil stryke forslag

En mer løssluppen pengebruk, i og med at coronakrisen vil vare inn i 2021, kan gjøre det lettere å finne penger til partienes satsinger og stryke kuttforslag.

– Vi har laget en liste over forslag vi mener må reverseres, sier Jensen.

Blant disse er kuttet i den såkalte nettolønnsordningen for sjøfolk, kutt i pensjonene for private barnehager og forslaget om å slå sammen de to takene for egenandel i frikort-ordningen for helsetjenester.

Samlet koster det omkring 1 milliard kroner å reversere disse grepene.

Frp har brukt høsten til å finslipe sine krav. De ble først vedtatt av partiets landsstyre, før også landsmøtet sluttet seg til dem.

Billigere øl og røyk

Øverst på listen står kravet om avgiftskutt på varer mange nordmenn reiser til Sverige for å kjøpe, nemlig alkohol, tobakk og sukkervarer.

Men det kan bli dyrt: Å sette norske avgifter på vin og øl ned til dansk nivå vil koste staten 8,6 milliarder kroner. Å komme ned på svensk nivå koster 5,75 milliarder.

At regjeringen øker avgiftene for bilistene med nær én milliard kroner, har falt Frp tungt for brystet. Frp var også misfornøyd med at budsjettforslaget innebar svekket veisatsing. Redusert bompengebelastning er et annet samferdselskrav.

Også pensjonistenes inntektsutvikling skaper misnøye i Frp, som vil sikre en økonomisk bedring for pensjonistene.

Kutt i bistand

Samtidig har Frp med seg en lang liste med grep som vil spare budsjettet for mange milliarder kroner i utgifter. Problemet at flere av forslagene berører hjertesaker for Venstre og særlig KrF.

– Målet vårt er ikke å ramme Venstre og KrF, bedyrer Siv Jensen.

Men Frp går til forhandlingene med et krav om å kutte bistandsbudsjettet fra 1 til 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt. Grepet vil alene gi en besparelse på 10 milliarder.

Frp viser dessuten til at budsjettet kan styrkes med 3 milliarder kroner hvis Norge ikke tar imot noen av de 3.000 kvoteflyktningene som nå ligger inne.

– Vårt utgangspunkt er at vi ikke skal ta imot kvoteflyktninger, sier Jensen.

Samtidig vil Frp kutte både i neste års bevilgning på 1,1 milliard til nytt regjeringskvartal og til prosjektet for CO2-fangst og -lagring, som neste år er tilgodesett med 2 milliarder.

Ukjent farvann

Bakteppet for forhandlingene er at Frp for første gang siden 2013 har stått på utsiden i budsjettprosessen. Finanskomiteens leder Mudassar Kapur er likevel optimist.

– Våre fire partier har blitt enige hvert år siden 2013, og vi ser fram til konstruktive forhandlinger og enighet også denne gangen, sier han til NTB.

– Vi har lagt fram et budsjett som skal bidra til å skape mer, inkludere flere og få Norge ut av krisen. Vi følger situasjonen tett og er klare til å gjøre det som trengs. Frp har allerede pekt på noen av sine prioriteringer, og vi avventer nå at de skal presentere helheten i sitt alternativ.